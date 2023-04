Chardham Yatra Package: आईआरसीटीसी लेकर आया चार धाम यात्रा का सस्ता पैकेज, बार-बार नहीं मिलेगा सुनहरा मौका

IRCTC Char Dham Yatra: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी की ओर से आए दिन टूर पैकेज पेश किया जाता है. अब आईआरसीटीसी चार धाम की यात्रा कराने जा रहा है. चार धाम यात्रा के एयर टूर पैकेज में आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री घूमने का मौका मिलेगा.

इस पैकेज की शुरुआत पटना से होगी. यह यात्रा मई और जून के महीनों में कराई जाएगी. इस पैकेज में पर्यटकों को होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने-पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी. इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, पार्किंग चार्ज और टोल टैक्स भी इस टूर के अंतर्गत शामिल है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- अयोध्या से लेकर माता वैष्णो देवी तक के दर्शन, IRCTC लेकर आया 11 दिन का टूर पैकेज, बस इतना है किराया

यात्रा का शेड्यूल

आईआरसीटीसी की तरफ जारी किए गए टूर पैकेज में यात्रियों को 11 दिन और 12 रातें बिताने का मौका मिलेगा. यह टूर 24 मई से शुरू होगा, जो 4 जून तक चलेगा. आपको इसके लिए पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट मिलेगी. दिल्‍ली से होते हुए हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से वापस हरिद्वार से दिल्‍ली और फिर वापस पटना लाया जाएगा.

Looking for a spiritual oasis? Irctc is here with the divine Char Dham Yatra. This all inclusive package takes you on an one of a kind pilgrimage journey

Book your #tourpackage today! https://t.co/pc4GvrQvFl@AmritMahotsav #AzadiKirail pic.twitter.com/lFeRJmIuwZ

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 12, 2023