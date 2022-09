IRCTC का सबसे सस्ता अंडमान टूर पैकेज प्लान, हनीमून कपल्स को 6 रातें और 7 दिन गुजारने के लिए देने होंगे मात्र इतने रुपये

नई दिल्ली. आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव के दौरान आईआरसीटीसी (IRCTC) आपको अंडमान (Andaman) घूमाने के लिए एक शानदार टूर पैकेज प्लान (Tour Package Plan) लेकर आई है. आप मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजघानी भोपाल (Bhopal) से अंडमान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट (Bhopal To Port Blair Flight) पकड़ कर छुट्टियों (Holidays) का आनंद उठा सकते हैं. एमपी सीमा से सटे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग भी इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं. खासकर हनीमून कपल्स (Honeymoon Couples) के लिए यह पैकेज शानदार है. इसके साथ ही त्योहारी सीजन में जो लोग कम पैसों पर छु्ट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार मौका है.

अंडमान की खूबसूरत वादियां हाल के कुछ वर्षों से युवाओं की पहली पसंद बनती जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने भोपाल से अंडमान के लिए नया पैकेज प्लान लॉन्च किया है. जो लोग विदेश जाने में रुचि नहीं रखते या उनका बजट कम होता है, वैसे लोगों को अंडमान में विदेशों जैसा एहसास मिलता है. खासकर ये जगह हनीमून कपल्स के लिए शानदार है. पिछले कुछ सालों से युवाओं को यह जगह खूब भा रहा है.

आईआरसीटीसी का अंडमान का टूर प्लान

भोपाल से पोर्ट ब्लेयर

अवधि- 6 रात और 7 दिन

ट्रैवल मोड- हवाई सेवा

कवर्ड- हैवलॉक, नील आईलैंड, पोर्ट ब्लेयर

क्या सुविधा मिलेंगी

-फ्लाइट से आने-जाने की सुविधा

-रुकने के लिए होटल की सुविधा

-5 ब्रेकफास्ट और इतने ही डिनर की सुविधा

-घूमने के लिए एसी गाड़ी

-ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा

For the ultimate relaxing holiday experience book IRCTC’s Exotic Andaman tour package. For details, visit https://t.co/AH8gkuzKSc @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 21, 2022