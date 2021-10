इस त्योहारी सीजन IRCTC से बुक करें टिकट, फ्री मिलेगी 50 लाख रुपए की ये सुविधा, फटाफट चेक करें डिटेल

नई दिल्ली. देशभर में त्योहारी सीजन (Festive season) का रौनक है. ऐसे में ज्यादातर कामकाजी लोग इस सीजन अपने घर जाते हैं. तो कुछ छुट्टियों की वजह से घूमने-फिरने का प्लान करते हैं. अगर आप भी दिवाली (Diwali 2021), भाई दूज (Bhai Dooj) और छठ पूजा (chhath puja 2021) के दौरान कहीं घर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके एक अच्छी खबर है.

इस त्योहारी सीजन आपके लिए IRCTC एक खास ऑफर लेकर आया है. जहां आप फ्लाइट टिकट बुक (Flight ticket book) करने पर आकर्षक छूट का फायदा उठा सकते हैं. जी हां..इस फेस्टिव सीजन अगर आप #IRCTCAir से टिकट बुक करते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे. इसकी जानकारी IRCTC ने ट्वीट करके दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ…

#Festive season calls for something special! #Book #flight tickets on #IRCTCAir, For booking benefits like easy booking, #lowest convenience fee of 50 , #Free insurance worth 50 Lac #LTC fare, special #defence fares & more https://t.co/fLKvfBLWUz /download app #DiwaliDhamaka

— IRCTC (@IRCTCofficial) October 27, 2021