IRCTC का शानदार ऑफर, सस्ते में घूमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी, जानें कितने रुपये होंगे खर्च?

नई दिल्ली: अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो IRCTC आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है. इस ऑफर के तहत आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी घूमने का मौका (IRCTC tour package) मिलेगा. IRCTC ने इस ऑफर के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. खास बात यह है कि इस ऑफर में आपको रहने, खाने और घूमने की टेंशन नहीं होगी सबकुछ आपके लिए पहले से ही अरेंज होगा. इस ऑफर में घूमने के लिए आपको 30715 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे. आइए आपको इस ऑफर की डिटेल्स के बारे में बताते हैं-

पैकेज का नाम – हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी

कौन-कौन सी जगह घूमने को मिलेंगी – हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी

ट्रैवलिंग मोड – फ्लाइट

एयरपोर्ट डिपार्चर टाइम – कोच्चि एयरपोर्ट (6 सितंबर 2021) 10.05 बजे

कितने दिन की होगी यात्रा – 5 रात और 6 दिन

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक https://bit.ly/3fPSrtG पर विजिट करें.

यह भी पढ़ें: सिर्फ एक एकड़ की खेती में होगी 6 लाख रुपये की करें कमाई, सरकार भी करेगी मदद

कितने रुपये करने होंगे खर्च-

आपको बता दें इस यात्रा में सिंगल ऑक्युपेसी के लिए आपको 33730 रुपये, डबल के लिए 30715 रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा अगर आप चाइल्ड विड बैड ऑप्शन (5 से 11 साल तक के बच्चे) को लेते हैं तो आपको 29995 रुपये, चाइल्ड विदआउट बैड (5 से 11 साल तक के बच्चे) 25055 रुपये और चाइल्ड विड बैड (2 से 4 साल तक के बच्चे) के लिए 18180 रुपये खर्च करने होंगे.

Escape to Uttarakhand to experience the soothing green of the hills & the pervasive spirituality in the air. To book this refreshing 6D/5N air tour package for Rs.30,715/-*pp, visit https://t.co/5rJL5M7POk. *T&C Apply

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 30, 2021