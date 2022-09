IRCTC Tour Package: सोमनाथ और द्वारिका के साथ देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आईआरसीटीसी लाया है शानदार एयर पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. आईआरसीटीसी आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. आप अगर अपने परिवार के साथ फेस्टिव टाइम में गुजरात घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है. इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) गुजरात के कुछ प्रमुख शहरों और दर्शनीय स्थल घूमने का जबरदस्त मौका लेकर आई है. इस पैकेज के जरिए आप सस्ते में गुजरात घूम सकते हैं.

आईआरसीटीसी का गुजरात का पैकेज 6 रात और 7 दिनों का है. यह टूर पैकेज हैदराबाद से शुरू होगा. आईआरसीटीसी का ये टूर पैकेज 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक के लिए है यानी पैकेज लेने वाले टूरिस्ट 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच घूम सकते हैं. आपको गुजरात के अहमदाबाद की फ्लाइट हैदराबाद से मिलेगी. ये टूर पैकेज पहले आओ और पहले पाओ के नियम पर आधारित होगा.

Book the trip that’ll take you to Somnath, Dwarka, Rajkot & more with IRCTC’s Saurashtra with Statue of Unity tour package. For booking & details, visit https://t.co/YkSRTYgjPz @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 1, 2022