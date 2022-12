IRCTC Tour Package: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट है थाईलैंड, ₹46,100 में मिल रहा है टूर पैकेज

नई दिल्ली. नए साल में अगर कम पैसे में आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो थाइलैंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ऐसे में अगर आप नए साल में थाईलैंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए शानदार एयर टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज में आपको थाईलैंड की खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी के इस पैकेज का नाम ‘थाईलैंड स्प्रिंग फेस्टिवल टूर एक्स कोलकाता’ (Thailand Spring Festival Tour Ex Kolkata) है. यह पैकेज टूर 21 जनवरी 2023 से शुरू होकर 26 जनवरी 2023 को खत्म होगा. इसमें आप कोलकाता से फ्लाइट लेकर बैंकॉक जाएंगे और फिर वहां से पटाया जाएंगे. इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 46,100 रुपये खर्च करने होंगे. इस पैकेज में आपको होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी.

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो अगर आप इस ट्रिप पर अकेले घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 54,350 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं दो लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 46,100 रुपये किराया है. इसके अलावा तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 46,100 रुपये ही खर्च करने होंगे. वहीं इस पैकेज में बच्चे के लिए बेड के साथ 44,100 रुपये और बिना बेड 39,000 रुपये किराया है.

#IRCTC‘s THAILAND SPRING FESTIVAL TOUR EX KOLKATA tour package let’s you visit the tropical beaches, explore mesmerizing attractions and enjoy the exquisite cuisine at a minimum costing of ₹46,100 onwards. Book Now this 5 Nights/6 Days package and witness natures’s beauty.

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 2, 2022