Indian Railways: एक महीने में एक IRCTC यूजर आईडी से बुक कर सकते हैं 12 टिकट, जानिए प्रोसेस

नई दिल्ली. अगर आप हर महीने भारतीय रेल (Indian Railways) से ज्यादा सफर करते हैं लेकिन टिकट बुकिंग की लिमिट आपको परेशानी करती है तो घबराएं नहीं. दरअसल, आप एक महीने में एक आईआरसीटीसी यूजर आईडी (IRCTC User ID) से 12 रेल टिकट बुक कर सकते हैं.

हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया,”अगर आप एक रजिस्टर्ड आईआरसीटीसी यूजर हैं, तो आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर महीने के 12 टिकट बुक कर सकते हैं.”

If you are a #IRCTC registered user you can now link your Aadhar with your #IRCTCaccount and book upto 12 #Train #tickets in a month@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) March 15, 2022