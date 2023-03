गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने का बना रहे हैं प्लान, IRCTC लाया है खास टूर पैकेज, बस इतना है किराया

भुवनेश्वर. गर्मियों के मौसम में कई सारे लोग फैमिली के साथ टूर प्लान करते हैं. गर्मियों में घूमने के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशंस में सबसे पहला नंबर आता है पहाड़ों का या फिर हिल स्टेशन का. अगर पहाड़ों की बात हो रही हो और कश्मीर का जिक्र न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ऐसे में अगर आप भी गर्मियों में पहाड़ी वादियों को घूमने का मन बना रहे हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है. आईआरसीटीसी (IRCTC) आपको धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की सैर कराने के लिए एक किफायती एयर टूर पैकेज लेकर आया है.

इस पैकेज के जरिए आईआरसीटीसी श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की खूबसूरत वादियों की सैर करा रहा है. आईआरसीटीसी ने इस पैकेज का नाम ‘Heaven on Earth’ रखा है. इस पैकेज के तहत आपको भुवनेश्वर से हवाई जहाज के जरिए कश्मीर ले जाया जाएगा. 5 रातों और 6 दिन के इस पैकेज की शुरुआत 6 अप्रैल/22अप्रैल/5 मई/25 मई/9 जून से होगी. इसमें से आप कोई भी तारीख चुन सकते हैं.

Immerse in the mesmerizing glaciers of Sonmarg & Wonderful Valley of Pahalgham and more coveted spots of Kashmir. Experience the this paradisal destination with IRCTC’s Heaven on Earth tour package.

