IRCTC Tour Package: किफायती दामों में करें कश्मीर की सैर, जानिए टूर पैकेज से जुड़ी खास बातें

नई दिल्ली. कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. हर कोई वहां की खूबसूरत वादियों को देखना चाहता है. अगर आप भी इन गर्मियों में कश्मीर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए शानदार स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है. हम आपको आईआरसीटीसी के उस बजट फ्रेंडली पैकेज बताने जा रहे हैं, जिससे आप बड़े सस्ते दामों पर कश्मीर की सैर कर पाएंगे. यह एयर टूर पैकेज महज 38,310 रुपये से शुरू होता है.

इस पैकेज के तहत आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की सैर कर पाएंगे. यात्रा की शुरुआत 25 सितंबर, 2022 से होगी. आपको होटल ग्रांड कैसर या इसी के समान अन्य होटल में ठहराया जाएगा. अगर आप बेंगलुरु से यात्रा करते हैं, तो 25 सितंबर को सुबह 7 बजे बेंगलुरु से जहाज से दिल्ली आएंगे. फिर दिल्ली से आपको श्रीनगर ले जाया जाएगा. इसी तरह 30 सितंबर को श्रीनगर से दिल्ली लाया जाएगा और फिर वहां से बेंगलुरु भेजा जाएगा.

ट्विटर हैंडल पर दी जानकारी

आईआरसीटीसी ने अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल पर इस टूर पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज के तहत आप 6 दिन, 5 रात कश्मीर की वादियों में बिता पाएंगे. आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस टूर पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.

Pack your bags & uncover the Paradise on Earth, Kashmir with IRCTC Air tour package starts from ₹38,310/- pp* onwards for 6D/5N. For details, visit https://t.co/k8CxEltaL5 @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 10, 2022