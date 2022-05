IRCTC Tour Package: केवल एक दिन में करें छत्तीसगढ़ की राजधानी की सैर, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. क्या आप प्राकृतिक सुंदरता, झरने और खूबसूरत मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर घूमने का बेहतरीन मौका लेकर आया है. महज एक दिन में आप अपने परिवार या साथियों के साथ इस टूर पैकेज का मजा सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत अधिक रुपये भी नहीं खर्च करने होंगे. तीन लोग अगर इस यात्रा पर जाते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति केवल 1,865 रुपये देने होंगे.

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज की खास बात ये है कि आपको घूमने के लिए ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी. आप वीकेंड पर भी अपने यह टूर पूरा कर सकते हैं. वैसे, रायपुर अपनी खूबसूरती के लिए देशभर में फेमस है. आप वहां कई खूबसूरत मंदिर और झरने देख सकते हैं. आप इस पैकेज के तहत जतमई घटारानी झरना और मां दुर्गा के प्रसिद्ध मंदिर को देख सकते हैं. मां दुर्गा मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

From uncovering the beauty of Ghatarani waterfall to pay a visit at Maa Durga Temple. Explore with IRCTC tour package of 1 day starts at ₹1865/- pp* . For more information, visit https://t.co/acFTkGAk0e @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 16, 2022