IRCTC Tour Package: सस्ते पैकेज में घूमें नेपाल, पशुपतिनाथ के दर्शन का मिलेगा मौका

नई दिल्ली. अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और कम बजट में देश-विदेश का टूर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. अगर आप कम पैसों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है. बता दें कि इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी नेपाल का जबरदस्त टूर पैकेज लेकर आया है.

नेपाल टूरिज्म के लिहाज से एक बेहतरीन जगह है. यहां जाकर आप खूब सारा एडवेंचर और प्रकृति का मजा ले सकते हैं. नेपाल में प्रकृति की खूबसूरती के अलावा कई धार्मिक स्थल भी हैं जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं.

6 दिन का नेपाल का टूर पैकेज

बता दें IRCTC आपके लिए 5 रात और 6 दिन का नेपाल टूर पैकेज ऑफर कर रहा है. IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, नेपाल की सैर करने के लिए टूरिस्टों को कम से कम 42,310 रुपये देने होंगे. हालांकि, अलग-अलग प्लान और सुविधा के लिए यह अलग है. इस टूर पैकेज में फ्लाइट की टिकट, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट और खाना भी शामिल है.

इंदौर से शुरू होगा टूर

ये टूर पैकेज 23 जनवरी को शुरू होगी.. आपको बता दें ये टूर पैकेज इंदौर से शुरू है. इंडियन रेलवे की IRCTC आपको इंदौर से दिल्ली और फिर दिल्ली से काठमांडू फ्लाइट में ले जायेगी.

Escape to the foothills of Himalayas which is an amalgamation of colour & contrasts, #Nepal is the perfect destination for tourists who want to explore art, culture, nature & heritage. #Book this exciting 6D/5N air tour package & enjoy a fun-filled family holiday.

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 3, 2023