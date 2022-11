IRCTC Tour Package: सस्ते में घूमिए रांची और पतरातू घाटी, आईआरसीटीसी दे रहा है मौका

नई दिल्ली. अगर आप आंखों को सुकून और दिल को खुशी देने वाली जगह देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) कोलकाता से झारखंड की यात्रा के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज का नाम Ranchi Patratu Rail Tour Package रखा गया है. इस रेल टूर पैकेज में आपको रांची और पतरातू घाटी घूमने का मौका मिलेगा.

पैकेज की शुरुआत हावड़ा रेलवे स्टेशन से होगी. 5 दिन और 4 रातों के इस पैकेज में आपको क्रिया योगा एक्सप्रेस के जरिए हर शुक्रवार को हावड़ा से रांची और फिर वापसी में सोमवार को रांची से हावड़ा ले जाया जाएगा. पैकेज के तहत आपके जाने-आने से लेकर रहने और खाने-पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा. यात्रा के दौरान ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. पैकेज का किराया 11,650 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

It is the right time to travel Ranchi and explore its natural beauty, food, picturesque environs with IRCTC’s train tour package. Book on https://t.co/qop6gwXV4y @AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 11, 2022