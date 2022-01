IRCTC Rupay SBI Card: रेल टिकट बुकिंग पर 10% तक का वैल्यूबैक, रेलवे लाउंज एक्सेस सहित मिलेंगे कई फायदे

नई दिल्ली. अगर आपको घूमने का शौक है तो आईआरसीटीसी रूपे एसबीआई कार्ड (IRCTC Rupay SBI Card) फायदेमंद साबित हो सकता है. एसबीआई कार्ड और इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) की पार्टनरशिप में पेश किए गए इस क्रेडिट कार्ड के जरिए रेलवे टिकट बुकिंग्स पर आपको 10 फीसदी तक वैल्यूबैक मिल सकता है.

इस कार्ड के जरिए फ्री ट्रेन टिकट से लेकर प्रीमियम रेलवे लाउंज एक्सेस सहित कई लाभ उठा सकते हैं. इस कार्ड को उन सभी ऑनलाइन वेबसाइट और मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रूपे कार्ड (Rupay Card) स्वीकार करते हैं.

