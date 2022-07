IRCTC Tour Package: शिरडी और ज्योतिर्लिंगों के करना चाहते हैं दर्शन, ₹18,450 में 11 दिन सैर कराएगा आईआरसीटीसी

नई दिल्ली. धार्मिक यात्रा पर जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है. भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने ज्योर्तिलिंगों के साथ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कराने के लिए एक नया पैकेज लॉन्च किया है. यह धार्मिक यात्रा दरभंगा स्टेशन से 10 अक्टूबर, 2022 को शुरू होगी. इस टूर पैकेज का नाम SHIRDI & JYOTIRLINGA YATRA (EZSD02) रखा गया है.

किराया 18,450 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू

आईआरसीटीसी का ये टूर पैकेज 11 दिन और 10 रात का होगा. इस टूर पैकेज में यात्री थर्ड एसी और स्लीपर में यात्रा कर सकेंगे. इस टूर पैकेज के तहत 10 अक्टूबर 2022 को शाम 4 बजे दरभंगा से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए यात्री दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र स्टेशनों से बोर्डिंग कर सकेंगे. इस धार्मिक यात्रा के लिए किराया 18,450 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. पैकेज के खर्च की बात करें तो कंफर्ट क्लास में प्रति व्यक्ति खर्च 29,620 रुपये है जबकि स्टैंडर्ड क्लास में प्रति व्यक्ति खर्च 18,450 रुपये है.

Cover all the important tourist places in the country. Exciting right? With the IRCTC Shirdi & Jyotirlinga train tour package of 11D/10N starts from ₹18450/- pp* onwards. For details, visit https://t.co/ABYAT7J6Y8 @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 4, 2022