IRCTC Air Tour Package: आईआरसीटीसी के साथ करिए दक्षिण भारत की यात्रा, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. अगर आप अगस्त या सितंबर महीने में दक्षिण भारत घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के दौरान तिरुपति, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मदुरै घूमाया जाएगा.

मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 6 रात और 7 दिनों की होगी. इस यात्रा के लिए किराया 45,260 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. आपको दिल्ली से फ्लाइट के जरिए चेन्नई जाने का मौका मिलेगा. इसके बाद तिरुवनंतपुरम और मदुरै की यात्रा फ्लाइट से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको हर जगह रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी. इस पैकेज के जरिए आप दक्षिण भारत के मशहूर रामानाथास्वमी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बालाजी मंदिर आदि के दर्शन कर सकते हैं.

Discover immense peace & tranquility with IRCTC South India Air tour package covering the beautiful Ramanathaswamy Temple, Meenakashi Temple, Lord Balaji Temple & more at ₹47190/- pp* on Double Occupancy for 7D/6N. Book now on https://t.co/Bl5byLwNBP@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 20, 2022