IRCTC Tour Package: राजिम तीर्थ यात्रा का सुनहरा मौका, आईआरसीटीसी लाया है शानदार पैकेज

नई दिल्ली. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) आपको देश के विभिन्न इलाकों में घूमाने के लिए कई तरह के टूर पैकेज लेकर आता है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राजिम तीर्थ (Rajim) के लिए आईआरसीटीसी बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के तहत आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित अनूठे शहर राजिम की सैर कर पाएंगे.

राजिम में हर साल राजिम मेले का आयोजन होता है. यहां एक प्राचीन राजिम लोचन मंदिर (Rajim Lochan temple) है. इसके गर्भगृह में आपको स्वामी हरि विष्णु के दर्शन होंगे. श्रद्धालुओं को यहां भगवान शिव के भी दर्शन का भी सौभाग्य मिलता है. आईआरसीटीसी के इस पैकेज में आप राजिम से 15 किलोमीटर दूर चंपारण (पूर्व नाम चंपाझर) की भी सैर कर पाएंगे, जो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक संत वल्लभाचार्य का जन्मस्थान है.

1,455 रुपये लगेंगे

आईआरसीटीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि राजिम के इस खूबसूरत स्थान के दर्शन के लिए आपको बहुत कम पैसे खर्च करने होंगे. इस यात्रा के लिए किराया 1,455 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

Explore the unique & most sacred places of Rajim with IRCTC tour package of 1 day starts at ₹1455/- pp*. For details, visit https://t.co/kafx3o9hAh @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 19, 2022