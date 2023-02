भारत गौरव ट्रेन में घूमें अयोध्या से जनकपुर धाम नेपाल, 7 दिनों में 2,500 KM का सफर, 24 महीनों में चुकाएं किराया

नई दिल्ली. IRCTC की स्पेशल ट्रेन भारत गौरव (IRCTC Special Bharat Gaurav) का सफर आज दिल्ली से शुरू हो गया. यह एक स्पेशल ट्रेन है जिसे भारत सरकार के ‘देखो अपना देश’ पहल के तहत चलाया गया है. इस ट्रेन में केवल एसी फर्स्ट और सैकेंड क्लास कोच हैं. इसमें कुल 156 यात्री बैठ सकते हैं. ट्रेन की इस यात्रा का नाम “श्रीराम-जानकी यात्रा” है. ये श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर नेपाल के जनकपुर तक तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी. दिल्ली से यात्रा शुरू करने वाले तीर्थ यात्रियों को आज तिलक लगाकर स्वागत किया गया.

यह ट्रेन नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी व प्रयागराज होते हुए नेपाल जाएगी. यात्रियों को वाराणसी और जनकपुर में होटल में रुकवाया जाएगा. वहीं, अयोध्या, सीतामढ़ी और प्रयागराज में दिन के समय ही तीर्थ स्थलों पर घुमाया जाएगा और फिर सफर दोबारा उसी दिन शुरू कर दिया जाएगा.

क्या है ट्रेन की खासियत

यह एक डीलक्स एसी ट्रेन है. जिसमें 2 डाइनिंग एरिया, एक मॉर्डन किचन, शावर क्यूबिकल्स (स्नान के लिए), सेंसर आधारित वॉशरूम और फुट मसाजर की सुविधा उपलब्ध है. इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हर कोच में एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात है. साथ ही ट्रेन में मनोरजंन और समाचार देखने के लिए इन्फोटेनमेंट सिस्टम लगाए गए हैं.

Shri Ram Janki Yatra (6 Nights/ 7 Days)- Ayodhya to Janakpur(Nepal) by Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train departed from Delhi today. pic.twitter.com/Vxq18UJQOS

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 17, 2023