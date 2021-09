बेहद कम पैसों में करें समंदर की सैर, जानिए IRCTC के इस खास पैकेज के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली. क्या आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बार बेहद अनोखे तरीके से अपनी टूर को यादगार बना सकते हैं. इसके लिए आपको IRCTC का टूर पैकेज लेना होगा. जहां आप रोमांचक यात्रा कर सकेंगे.. हम बात कर रहे हैं लग्जरी क्रूज से समंदर की सैर की… जी हां. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) भारत की पहली स्वदेशी क्रूज लाइनर (Cordelia Cruises) शुरुआत करने जा रही है. IRCTC ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने इस क्रूज लाइनर सेवा के लिए कॉर्डेलिया क्रूज के साथ एक करार किया है.

बता दें कॉर्डेलिया क्रूज का संचालन M/s Waterways Leisure Tourism Pvt. Ltd करती है. इस करार के तहत कॉर्डेलिया क्रूज भारत में इस पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइन की प्रमोशन और मार्केटिंग करेगी.

जानिए पैकेज के बारे में..

— आज से शुरु होने वाले क्रूज यात्रा की बात करें तो इसकी अवधि 5 रातें और 6 दिनों की है. इसकी रवाना होने की तिथि 20 सितंबर है और पैकेज की शुरुआती कीमत 23, 467 रुपये है. मुंबई से इस क्रूज को पकड़कर आप दक्षिण भारत के दो पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं.

— इसमें से पहला है केरला डिलाइट जिसकी अवधि 2 रात और 3 दिनों की है. इसकी रवानगी की तिथी 20 सितंबर है.यह पैकेज 19,898 रुपये से शुरु होता है.



— दूसरे रूट्स की बात करें तो Sundowner टू Goa रुट्स की अवधि 2 रात और 3 दिनों की है. इसकी रवानगी की तिथी 25 सितंबर है. इस पैकेज की शुरुआत 23, 467 रुपये से शुरु होती है.

— वहीं, लक्ष्यद्वीप जाने वाली क्रूज की अवधि 5 रात और 6 दिनों की है. यात्रा तारीख 27 सितंबर है. इस पैकेज की शुरुआत 49,745 रुपये से शुरु होती है.

18 अक्टूबर से केरला के लिए स्पेशल पैकेज

IRCTC 18 अक्टूबर से केरला के लिए एक स्पेशल पैकेज शुरू कर रहा है. IRCTC के इस पैकेज का नाम- केरला डिलाइट क्रूज टूर (Kerala delights cruise tour)है. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन के लिए है. यानी कि आपको 6 दिन समंदर के बीचों बीच ठहरने का मौका मिलेगा. इस टूर के तहत आप कोचीन फोर्ट, केरल बीच, मुन्नार आदि जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा. इसके अलावा Cordelia Cruise पर मनोरंजन के तमाम साधन का भी लुत्फ उठा पाएंगे.

IRCTC द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो रेट काफी किफायती है. इस पैकेज के तहत,अगर आप दो लोग साथ जाते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 5,3010 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. वहीं, तीन लोगों के लिए 50700 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे.

#IRCTCTourism brings to you the ultimate cruisecation on #India‘s first premium cruise liner, #Cordelia Cruise. With breathtaking views & world-class services, this city on the sea is everything you’ve dreamt of & more. #Booking & #details on https://t.co/FWe8nzhxMJ

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 14, 2021