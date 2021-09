IRCTC दे रहा हिमालय की वादियों में घूमने का मौका, खर्च करने होंगे सिर्फ 28800 रुपये, चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली: अगर आप भी अगले महीने कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. IRCTC आपके लिए खास ऑफर (IRCTC Tour offer) लेकर आया है. इस ऑफर का नाम एसेंस ऑफ हिमालया (ESSENCE OF HIMALAYAS) है. इस पैकेज में आपको मनाली और शिमला की यात्रा करने का मौका मिलेगा. यह यात्रा 7 दिनों के लिए होगी. खास बात यह है कि इसमें आपको रेलवे विभाग की ओर से रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी. इस पैकेज के लिए आपको 28840 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने होंगे. आइए आपको पैकेज की डिटेल्स के बारे में बताते हैं-

7 दिन की इस यात्रा में आपको पहले दिन दिल्ली से मनाली ले जाया जाएगा. यहां आपके रहने और खाने की सभी व्यवस्था पहले से ही होगी. अगले दिन आपको मनाली में हिडिम्बा मंदिर, मनु मंदिर और वशिष्ठ कुंड जैसी कई जगह घूमने का मौका मिलेगा. डिनर और आपका रहने का इंतजाम मनाली में होगा. तीसरे दिन भी आपको मनाली ही घुमाया जाएगा. चौथे दिन मनाली से शिमला के लिए निकलना है. पांचवे दिन आपको कुफरी में घूमने, रहने और खाने को मिलेगा. छठे दिन आपको शिमला से मनाली लाया जाएगा और सातवें दिन यानी 15 अक्टूबर को दिल्ली से गुवाहटी का सफर करना होगा.

यह भी पढ़ें: India Forex Reserves: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, जानिए देश के खजाने में जमा हुए कितने डॉलर

पैकेज का नाम – Essence of Himalayas Air Package Ex-GHY

कौन सी डेस्टिनेशन कवर होंगीं – मनाली-शिमला

ट्रैवलिंग मोड – फ्लाइट (गुवाहटी से दिल्ली तक आना-जाना फ्लाइट से)

कितने दिन – 6 रात/ 7 दिन

यात्रा की तारीख – 10 अक्टूबर 2021

सीटों की संख्या – 10

मील प्लान – ब्रेकफास्ट और डिनर

Soak in the ethereal beauty of #India‘s favourite hill station, #Manali by booking our exciting 7D/6N ‘Essence of Himalayas’ air tour package in just Rs. 28,840/-pp*. More details on https://t.co/dbNpcuruSE. *T&C Apply

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 10, 2021