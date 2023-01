महज इतने रुपये में भगवान शिव के 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, IRCTC लाया है 9 दिन का टूर पैकेज

नई दिल्ली. भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है. भारत में अलग-अलग जगहों पर उनके 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं. ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शनों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. अगर आप भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) एक किफायती पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज में आप बहुत कम पैसों में 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं. इस पैकेज के जरिए आपको त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका.

यह यात्रा 4 फरवरी से शुरू होने जा रही है. यह पूरी यात्रा 8 रात और 9 दिन को होगी. इस पूरे पैकेज में एक व्यक्ति को कम से कम 21,390 रुपये चुकाने होंगे. आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए देश के अलग-अलग 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका मिलेगा. इस ट्रेन टूर पैकेज की शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर से होगी. जयपुर के साथ-साथ इस ट्रेन में पर्यटक अजमेर, भीलवाड़ा, चंदेरिया और उदयपुर स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस पैकेज में आपको ऑनबोर्ड मील की सुविधा मिलेगी. इस पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.

Revive your faith & strengthen through devotion, prayer & visiting the prominent holy places with IRCTC’s Jyotirlinga Yatra Ex Jaipur starting from ₹21390/- onwards pp*. https://t.co/kJJmP45DtO@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #bharatparv23 #AzadiKiRail pic.twitter.com/2GZoYOHmAj

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 13, 2023