IRCTC Tour Package: अयोध्या, काशी और जगन्नाथ पुरी घूमने का मौका, आईआरसीटीसी लाया है शानदार पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप मशहूर तीर्थ स्थलों अयोध्या, वाराणसी और गंगासागर के साथ-साथ जगन्नाथ पुरी में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

कितने का है यह टूर पैकेज

इस टूर पैकेज के दौरान अयोध्या से लेकर काशी, गंगासागर समेत जगन्नाथ पुरी तक के दर्शन का मौका मिलेगा. यात्रा के दौरान रहने, खाने-पीने और मंदिरों तक आवागमन की भी व्यवस्था की जाएगी. 9 दिन और 8 रात के इस टूर पैकेज के लिए यात्रियों को 3 एसी क्लास यात्रा के लिए 23830 रुपये और नान एसी क्लास के लिए मात्र 16700 रुपये खर्च करने होंगे.

Book the most affordable, all-inclusive pilgrimage tour package on #IRCTC‘s ‘Bharat Darshan Special Tourist Train’. Seek blessings at #India‘s most sacred places with this 9 days & 8 nights journey. #Booking & #details on https://t.co/2NQ31jPe3g *T&C Apply@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) March 31, 2022