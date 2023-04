IRCTC दे रहा काशी, पुरी और गंगासागर घूमने का मौका, ₹17,600 में 10 दिन का पैकेज, जानिए रूट और बुकिंग की डिटेल्स

नई दिल्ली. देश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. यही वजह है कि इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित पर्यटन स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के भी भ्रमण के टूर पैकेज का संचालन करता रहता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) से पुरी-गंगासागर यात्रा का संचालन करने जा रहा है.

इस टूर पैकेज के अन्तर्गत पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मन्दिर, गंगा सागर तीर्थ, कोलकाता में काली माता मंदिर, बैजनाथ में बैजनाथधाम बैजनाथधाम ज्योर्तिलिंग, गया में महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मन्दिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरीडोर के दर्शन हेतु यात्रा कराई जाएगी. भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 16 मई, 2023 को इंदौर से रवाना होगी.

प्रति व्यक्ति 17,600 रुपये खर्च करने होंगे

इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति 17,600 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को 9 रात और 10 दिनों की यात्रा कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में यात्री इंदौर, उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर और कटनी स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

