IRCTC Tour Package: नेपाल घूमने की कर रहे प्लानिंग? आईआरसीटीसी लाया ये किफायती पैकेज, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप दीपावली के बाद कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) ने एक शानदार पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत लोगों को नेपाल की यात्रा करवाई जा रही है. नेपाल की यह यात्रा आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए करवाई जाएगी. इस पैकेज के दौरान अयोध्या, काठमांडू, वाराणसी और प्रयागराज घूमाया जाएगा.

28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है टूर पैकेज

आईआरसीटीसी का नेपाल टूर पैकेज 9 रात और 10 दिनों का है. ये टूर पैकेज नई दिल्ली से शुरू होगा. आईआरसीटीसी ये टूर पैकेज 28 अक्टूबर से शुरू करेगी. आईआरसीटीसी ने इस टूर पैकेज की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है. इस यात्रा के लिए किराया 34,650 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. यात्री दिल्ली, गाजियाबाद, टूंडला और कानपुर स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Find tranquility & experience the power of spirituality with IRCTC’S Bharat Nepal tour package starting from ₹34650/-. For detail, visit https://t.co/NjHeoLwInN@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 24, 2022