IRCTC Tour Package: सस्ते में घूमना चाहते हैं गुजरात, ₹17,035 में 9 दिन सैर कराएगा आईआरसीटीसी

नई दिल्ली. गुजरात घूमने के इच्छुक पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने गुजरात घूमाने के लिए एक नया पैकेज लॉन्च किया है. यह यात्रा बिलासपुर स्टेशन से 21 जनवरी, 2023 को शुरू होगी. इस टूर पैकेज का नाम Grand Tour Of Gujarat Ex Bilaspur रखा गया है.

आईआरसीटीसी का ये टूर पैकेज 9 दिन और 8 रात का होगा. इस टूर पैकेज में यात्री थर्ड एसी और स्लीपर में यात्रा कर सकेंगे. इस पैकेज के जरिए आपको गुजरात में केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, भुज, कच्छ का रण, द्वारका, सोमनाथ, अहमदाबाद आदि जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा.

किराया 17,035 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू

इस टूर पैकेज के तहत 21 जनवरी, 2023 को बिलासपुर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यह सफर स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस यात्रा के लिए किराया 17,035 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. पैकेज के खर्च की बात करें तो बजट क्लास में प्रति व्यक्ति खर्च 17,035 रुपये है जबकि कंफर्ट क्लास में प्रति व्यक्ति खर्च 19,970 रुपये है.

#IRCTC’s GRAND TOUR OF GUJARAT EX BILASPUR is providing you the opportunity to explore Bhuj, Dwarka, Somnath and more. Book Now on https://t.co/ATuTKt08CK@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 10, 2022