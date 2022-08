IRCTC Tour Package: सस्ते में बोधगया, राजगीर और नालंदा घूमने का मौका, आईआरसीटीसी लाया खास टूर पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप बिहार में बोधगया, राजगीर और नालंदा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस यात्रा के लिए किराया 10,600 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

कितने का है टूर पैकेज

आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 4 रात और 5 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत हावड़ा से होगी. पैकेज के खर्च की बात करें तो कंफर्ट क्लास में अगर आप इस ट्रिप पर 2 लोगों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 13,270 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 3 लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 11,100 रुपये है. इसके अलावा 4 लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 12,050 रुपये खर्च करने होंगे. 6 लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 10,600 रुपये है. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 6,500 रुपये चार्ज है.

Experience spirituality as you visit Bodhgaya, Rajgir, Nalanda etc. with IRCTC’s Bodhgaya Circuit train tour of 5D/4N starting at ₹11100/- onwards pp*. For details: https://t.co/3GpnTaQcxA @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 31, 2022