IRCTC Tour Package: बेहद कम बजट में करें माता वैष्णो देवी के दर्शन, जानें बुकिंग की डिटेल्स

नई दिल्ली. अगर आप गर्मी की छुट्टियों में माता वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की. 4 रात और 5 दिन के इस टूर में खर्चा 8 हजार के करीब आएगा. अगर ज्यादा लोग हैं तो खर्च और कम हो जाएगा. आईआरसीटीसी के इस पैकेज में है. आईआरसीटीसी के इस पैकेज में बोर्डिंग/डिबोर्डिंग- वाराणसी, जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर और लखनऊ है. सिंगल, डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति लागत 14270 रुपये, 9285 रुपये और 8375 रुपये तय की गई है.

Your holy pilgrimage is incomplete without a visit to the shrine of Mata Vaishnodevi. Book with IRCTC Tourism’s 5D/4N air tour package starting at ₹8375/- pp*. For details, visit https://t.co/5vAOaKBcYI @AmritMahotsav pic.twitter.com/RiwGk8fsDB

