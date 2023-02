IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी करा रहा है चार धाम यात्रा, जानें किराए से लेकर यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स

मुंबई. आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) चार धाम की यात्रा करा रहा है. इस पैकेज के माध्यम से हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बरकोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग घूमने का मौका मिल रहा है.

11 रात और 12 दिन के इस टूर पैकेज के लिए यात्रियों को 51,111 रुपये खर्च करने होंगे. इस पैकेज के लिए यात्रा मुंबई से शुरू होगी. इस पैकेज में पर्यटकों को होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने-पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा दी जाएगी.

Embark on the journey to the land of Gods with #IRCTC. With our best #Chardhamyatra tour packages, you can visit all four shrines hassle-free and in a very well-scheduled manner. Book : https://t.co/Snk8n3P47r@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #bharatparv23 #AzadiKiRail

