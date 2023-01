मैसूर से लेकर तिरुपति तक की सैर, IRCTC लेकर आया 11 दिन का टूर पैकेज, बस इतना है किराया

मुंबई. अगर आप दक्षिण भारत के मशहूर जगहों में घूमने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, दक्षिण भारत घूमाने के लिए भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको मैसूर, बेंगलुरु, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने इस ट्रेन टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 10 रात और 11 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह यात्रा स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री मुंबई (CSMT), कल्याण, पुणे और सोलापुर स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

“Get your hands on our South India Divine package,curated exclusively for you! The package, full of spirituality and mystique costs ₹ 13900/- onwards pp*

