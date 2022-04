IRCTC Tour Package: रेलवे के साथ करिए दक्षिण भारत की यात्रा, आईआरसीटीसी लेकर आया है शानदार टूर पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप इस बार गर्मियों की छुट्टियों में दक्षिण भारत घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको रामेश्वरम, मदुरई, तिरूवनन्तपुरम, तिरूपति आदि घूमने का मौका मिलेगा. यह स्पेशल पैकेज 28 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा.

इस टूर पैकेज के दौरान रामेश्वरम (रामनाथ स्वामी मन्दिर), मदुरई (मीनाक्षी मन्दिर), कोवलम बीच, तिरूवनन्तपुरम (पद्मनाभम् मन्दिर), तिरूपति में श्री पद्मावती मन्दिर, श्री कपिलेश्वरा स्वामी मन्दिर, इस्कॉन मन्दिर, श्री कालाहस्ती मन्दिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (कुरनूल टाउन) घूमाया जाएगा. इस दौरान रहने, खाने-पीने और आवागमन की भी व्यवस्था की जाएगी.

From significant exquisite temples in Rameshwaram to mighty caves in Kurnool are just a booking away. Book your 11D/10N package starts from ₹20440/- pp*. For details, visit https://t.co/DV49IMFq8d *T&C Apply@AmritMahotsav

