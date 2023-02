दक्षिण भारत के दर्शन को हो जाएं तैयार, तिरुपति से कन्याकुमारी तक घूमने का मौका, जानें किराया और बुकिंग डिटेल्स

Dakshin Bharat Yatra: अगर आप दक्षिण भारत के मशहूर धार्मिक जगहों में घूमने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, दक्षिण भारत घूमाने के लिए भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको तिरुपति, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, मदुरै और कन्याकुमारी घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने इस ट्रेन टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 9 रात और 10 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत 11 मार्च, 2023 को राजस्थान के सीकर से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

South India is a beautiful jumble of sensations. A melange of sight, sound, and taste. Explore this one-of-a-kind part of our homeland with #IRCTC‘s DAKSHIN BHARAT YATRA. Get your package today! https://t.co/CRMviOmni5@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 26, 2023