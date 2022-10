IRCTC Tour Package: चंडीगढ़, डलहौजी और अमृतसर घुमाने के लिए IRCTC लाया है किफायती पैकेज, जानिए कितना है किराया

भोपाल. अगर आप डलहौजी की खूबसूरत वादियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती रेल टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको चंडीगढ़, डलहौजी और अमृतसर घूमने का मौका मिलेगा.

भोपाल से होगी पैकेज की शुरुआत

इस पैकेज की शुरुआत भोपाल से होगी. इस पैकेज के अंतर्गत आपको कुल 8 रातों और 9 दिनों तक यात्रा करने का मौका मिल रहा है. आईआरसीटीसी का ये एक रेल टूर पैकेज है. इसमें आपको ट्रेन से यात्रा कराया जाएगा. इस टूर पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही आपको रात में रुकने के लिए होटल की भी सुविधा मिलेगी. पैकेज की शुरुआती किराया 24,560 रुपये है.

Take this exciting tour with IRCTC’s ‘Dalhousie with Golden Temple’ & enjoy scenic beauty, food, culture & more visit https://t.co/UohRgjqOMs@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) October 7, 2022