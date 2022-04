गर्मी की छुट्टियों में करें दार्जिलिंग और गंगटोक की खूबसूरत वादियों की सैर, IRCTC लाया है सस्ता टूर पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप गर्मी की छुट्टियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आईआरसीटीसी दार्जिलिंग और गंगटोक की खूबसूरत वादियों की सैर करा रहा है. खास बात है कि ये यात्रा हर शनिवार और रविवार को होगी.

कम भीड़ और बेहद खूबसूरत होने की वजह से पूर्वी भारत के हिल स्टेशन घूमने के लिए बेहतर माने जाते हैं. अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल के हिल स्टेशनों से बोर हो गए हैं तो पूर्वी भारत के दार्जिलिंग और गंगटोक घूमने के लिए प्लान बना सकते हैं. हरे-भरे चाय के बागानों के बीच दार्जिलिंग को भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में जाना जाता है. सिक्किम की राजधानी गंगटोक, भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है.

इस टूर के जरिए दार्जिलिंग और गंगटोक के कई खूबसूरत स्थानों की सैर करने का मौका मिलेगा. इस दौरान आप टॉय ट्रेन (Toy Train) का भी लुत्फ उठा सकते हैं. इस टूर पैकेज का किराया 23,660/- रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

Uncover the soul-soothing view of Darjeeling & Gangtok. Visit Tiger Hill , Tea Garden, Rumtek Monastry Tsomgo Lake, & so much more with IRCTC’s Tourism train tour package starting at ₹23,660/- pp*. For booking & more details, visit: https://t.co/NwCoU89UQT @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 13, 2022