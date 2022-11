IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी कराएगा थाईलैंड की सैर, 6 दिन के पैकेज के लिए खर्च करने होंगे ₹62,900

लखनऊ. अगर आप दिसंबर महीने में थाईलैंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए थाईलैंड के लिए बेहद किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज का नाम Delightful Thailand Ex Lucknow है. इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा.

इस पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. इस पैकेज के तहत आपको थाईलैंड की खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा. यह पैकेज टूर 23 दिसंबर को शुरू होकर 28 दिसंबर 2022 को खत्म होगा. इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 62,900 रुपये खर्च करने होंगे. इस पैकेज में आपको होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने-पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी. इस पैकेज में आपको थाईलैंड की कई प्रसिद्ध जगह जैसे Coral Island, Gems Gallery, Nong Nouch Tropical Garden आदि घूमने का मौका मिलेगा.

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो अगर आप इस ट्रिप पर अकेले घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 73,700 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 2 लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 62,900 रुपये है. इसके अलावा तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 62,900 रुपये खर्च करने होंगे. बच्चे के लिए बेड के साथ 60,400 रुपये और बिना बेड 54,300 रुपये चार्ज है.

Enjoy the tropical beaches, opulent royal palaces, temples & more with IRCTC’s Air tour package starting from ₹62900/- onwards. For details, visit https://t.co/YjvoBH3wRj@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 17, 2022