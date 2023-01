IRCTC लाया है नवाबों की नगरी से थाईलैंड के लिए किफायती टूर पैकेज, मात्र इतने रुपये में घूम सकेंगे बैंकॉक और पटाया

लखनऊ. अगर आप होली के बाद मार्च के महीने में थाईलैंड की ट्रिप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. दरअसल, आईआरसीटीसी ने होली के बाद लखनऊ से थाईलैंड के लिए एयर टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज के दौरान आपको बैंकॉक और पटाया के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराया जाएगा.

इस पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. इस पैकेज के तहत आपको थाईलैंड की खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा. यह पैकेज 17 से 22 मार्च, 2023 तक के लिए होगा. इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 57,200 रुपये खर्च करने होंगे. इस एयर टूर पैकेज में पटाया में नांग नूच, ट्रापिकल गार्डन, अल्काजार शो एंव कोरल आइलैंड, बैंकॉक में जेम्स गैलरी, बैंकॉक का हाफडे सिटी टूर, चाओ फ्राया क्रूज, चाओ फ्राया क्रूज, सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क और सी लाइफ बैंकाक,ओशिन वर्ल्ड आदि की सैर आईआरसीटीसी द्वारा कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें- सिर्फ 8,375 में करिए माता वैष्णो देवी के दर्शन, खाना-पीना रहना सब फ्री, रेलवे दे रहा बढ़िया मौका

मिलेंगी ये सुविधाएं

इस टूर पैकेज के यात्रियों के लिए लखनऊ से फ्लाइट द्वारा बैंकॉक (थाईलैंड) और वापसी की यात्रा बैंकॉक (थाईलैंड) सीधी फ्लाइट से लखनऊ की गई है. इस पैकेज में पर्यटकों को होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने-पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा दी जाएगी. इस टूर पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर कर सकते हैं.

Enjoy the tropical beaches, opulent royal palaces, temples & more with IRCTC’s Air tour package starting from ₹57200/- onwards. For details, visit https://t.co/YjvoBHlG5r@AmritMahotsav #bharatparv23 #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 27, 2023