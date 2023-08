भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पुरी की करें सैर, IRCTC दे रहा है मौका, बस इतना है किराया

IRCTC Tour Package: टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) देश-विदेश में घूमने के लिए अलग-अलग टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ने ओडशा घूमाने के लिए एक और हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया. इस टूर पेकेज के तहत सैलानी भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पुरी की सैर कर पाएंगे.

कहां से शुरू होगा ये टूर

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज को खास तौर पर दिल्ली वालों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. सैलानी दिल्ली एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेंगे. आईआरसीटीसी के इस 3 रात और 4 दिन वाले टूर पैकेज के माध्यम से पर्यटक पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं.

Explore Odisha with Divine Puri Tour Package (NDA15) starting on 02.11.23, 23.11.23, 14.12.23, 25.01.24, 17.02.24 and 15.03.24 from Delhi.

