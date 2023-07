IRCTC दे रहा है सस्ते में घूमने का मौका, लॉन्च किए भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पूरी के टूर पैकेज

IRCTC Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी की ओर से आए दिन पर्यटकों के लिए टूर पैकेज पेश किया जाता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ओडिशा के भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पुरी के लिए 5 रात और 4 दिन का टूर पैकेज लेकर आया है, जो ऐतिहासिक महत्व के महत्वपूर्ण मंदिरों और पर्यटन स्थलों को कवर करेगा.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट के जरिए इस पैकेज की जानकारी दी है. इस एयर टूर पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. टूर पैकेज के माध्यम से पर्यटक पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. यात्रा में खाने, पीने और ठहरने की चिंता आपको नहीं करनी है.

