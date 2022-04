गर्मी की छुट्टियों में घूम आएं कश्मीर की खूबसूरत वादियां, IRCTC ने पेश किया खास पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप गर्मी की छुट्टियों में ‘धरती का स्वर्ग’ कहे जाने वाले कश्मीर में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आईआरसीटीसी श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की खूबसूरत वादियों की सैर करा रहा है.

आईआरसीटीसी का एग्जाटिक कश्मीर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज का किराया 32,600/- रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इस पैकेज की शुरुआत रांची से होगी. यात्रा की शुरुआत 1 जून, 2022 से शुरू होगी और 7 जून 2020 तक चलेगी.

