IRCTC का खास पैकेज, अब Royal enfield से घूमें मेघालय, फ्री में मिलेगी बाइक समेत कई सुविधाएं

नई दिल्ली: अगर आपका भी मेघालय घूमने का प्लान है तो अब IRCTC आपके लिए खास ऑफर (IRCTC Tour Package) लाया है, जिसके तहत आप मेघालय घूम सकते हैं और खास बात यह है कि आपको रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से यह सफर करने का मौका मिल रहा है. इस पैकेज में आपको शिलॉन्ग, चेरापूंजी और श्नोंगपेडेंग घूमने को मिलेगा. इसके अलावा यह टूर 6 रात और 7 दिनों के लिए होगा. आइए आपको इस पैकेज की डिटेल्स के बारे में बताते हैं-

पैकेज का नाम – Enigmatic Meghalaya Adventure Package

कौन सी डेस्टिनेशन होंगी कवर – शिलॉन्ग – चेरापूंजी- श्नोंगपेडेंग (डाउकी)

कितने दिन का होगा टूर – 6 रात/7 दिन

टूर की तारीख – 13.11.2021 से 19.11.2021

नंबर ऑफ सीट – 10

मील प्लान – सभी मील और रिफ्रेशमेंट की सुविधा मिलेगी

ट्रैवलिंग मोड – गुवाहाटी – शिलांग – चेरापूंजी – शोंगपडेंग – गुवाहाटी के लिए सेल्फ ड्रायव मोटरसाइकिल मिलेगी

Escape to the remote wilderness of #Meghalaya on a bike & enjoy the ultimate adventure with your tribe. Tour package includes all meals & refreshments. #Booking & details on https://t.co/q8iFOY3Hmp

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 31, 2021