IRCTC Tour Package: मात्र 15,000 रुपये में फ्लाइट से शिरडी साईं बाबा घुमने का मौका, सफर में मिलेंगी कई सुविधाएं

नई दिल्ली. अगर आप भी दिसंबर जनवरी में घुमने का प्‍लान कर रहे हैं तो शिरडी साईं बाबा के दर्शन करनेन के लिए जा सकते हैं. IRCTC आपके लिए किफायती दामों पर शिरडी घूमने का खास मौका लेकर आया है. इस पैकेज का नाम है Delhi Shirdi Flight Package. इस पैकेज की शुरुआत 15300 रुपये से की गई है. 2दिन/एक रात के इस पैकेज में आपको फ्लाइट के जरिए सफर करने के अलावा कई सुविधाएं भी मिलेंगी.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर आपका धार्मिक यात्रा करने का प्लान है तो रेलवे आपके लिए खास पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज में आपको 2 दिन और 1 रात रुकने का मौका मिलेगा. इस पैकेज के लिए आपको 15300 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा.

Witness the power of spiritualilty as you visit Shirdi Sai temple with IRCTC’s Delhi-Shirdiflight package for 2D/1N starting at ₹15,300/- . Book on https://t.co/MH8VfpTNZB@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 3, 2022