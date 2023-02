IRCTC Tour Package: रेलवे कराएगी सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन, 11 दिन का टूर पैकेज, बुकिंग..

नई दिल्ली. IRCTC बैसाखी के महीने में प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थलों की यात्रा का टूर पैकेज लेकर आई है. 11 दिन/10 रातों की इस यात्रा में सभी खर्च शामिल हैं. यह यात्रा 5 अप्रैल, 2023 को लखनऊ से शुरू होगी और 15 अप्रैल, 2023 को समाप्त होगी. यात्रा के दौरान यात्री आनंदपुर साहिब में श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत-ए-खालसा, कीरतपुर साहिब में गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब, सरहिंद में गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर में श्री अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर, बठिंडा में श्री दमदमा साहिब, नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, बीदर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब और पटना में गुरुद्वारा श्री हरमंदरजी साहिब, जैसे सिख स्थानों के दर्शन कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने कहा है कि इस यात्रा को विभिन्न गुरुद्वारों, सिख गुरुओं और विभिन्न सिख समाजों के साथ विचार-विमर्श के बाद विशेष रूप से तैयार किया गया है. जिस ट्रेन में यात्रा कराई जाएगी वह एक स्पेशल ट्रेन है जिसका नाम भारत गौरव है. ये ट्रेन सभी सुविधाओं से सुसज्जित है. हाल ही में आईआरसीटीसी ने श्रीराम-जानकी यात्रा का टूर पैकेज भी लाई थी.

ट्रेन के बारे में जानकारी

आईआरसीटीसी विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा का संचालन करेगी. इस स्पेशल ट्रेन में 678 श्रद्धालु सफर कर सकते हैं. इसमे 9 स्लीपर क्लास कोच, 1 एसी-3 टियर और 1 एसी-2 टियर कोच हैं. आईआरसीटीसी ने मानक, उच्च और आरामदायक श्रेणियों में टूर पैकेज की पेशकश की है. यात्री लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली में चढ़/उतर सकते हैं. इस पैकेज में श्रद्धालुओं का रहना, खाना, ट्रैवल और यात्रा बीमा शामिल है. साथ ही उन्हें टूर गाइड की सुविधा भी मिलेगी.

