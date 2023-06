पटना. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी समय-समय पर टूर पैकेज (IRCTC Tour Package) लॉन्च करता रहता है. इन पैकेज के तहत पर्यटकों को देश-विदेश की यात्रा के मौके मिलते हैं. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी आपको धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की सैर कराने के लिए टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आपको पटना से हवाई जहाज के जरिए कश्मीर ले जाया जाएगा.

5 रातों और 6 दिन के इस पैकेज की शुरुआत 20 सितंबर, 2023 से होगी. इस टूर के दौरान आपको श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम घूमने का मौका मिलेगा. 25 सितंबर को आपको पटना से सुबह 08.40 पर आपको फ्लाइट मिलेगी. इसके बाद आप दोपहर 14.55 पर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शुरू होगा आपका कश्मीर का शानदार सफर.

Witness the true beauty of Kashmir with its snow-capped mountains, grassy meadows and crystal clear blue skies on the Fascinating Kashmir #tour.

Book now on https://t.co/f6rAq5lBhk@incredibleindia @tourismgoi @AmritMahotsav #IRCTC #irctctourism #azadikirail

