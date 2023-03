Ganga Ramayan Yatra: काशी से नैमिषारण्य तक, IRCTC लेकर आया 6 दिनों का शानदार पैकेज, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए इच्छुक पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज ‘गंगा रामायण यात्रा’ की पेशकश कर रहा है. यह पूरी यात्रा 5 रात और 6 दिनों की होगी. 11 अप्रैल, 2023 को शुरू हो रही इस यात्रा में वाराणसी (काशी), प्रयागराज, सारनाथ और नैमिषारण्य के दर्शन कराए जाएंगे.

आईआरसीटीसी ने इस ट्रेन टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. इस पैकेज की शुरुआत हैदराबाद से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा दी जाएगी. पैकेज की शुरुआत 28,200 रुपये प्रति व्यक्ति से होगी. इसमें फ्लाइट टिकट, बस सेवा, होटल, भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस आदि लगभग सब कुछ जरूरी चीजें शामिल हैं.

