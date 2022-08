IRCTC Tour Package: किफायती दामों में करें कश्मीर की सैर, आईआरसीटीसी दे रहा शानदार मौका, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप ‘धरती का स्वर्ग’ कहे जाने वाले कश्मीर की हसीन वादियों की खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एयर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज की शुरुआत 5 सितंबर से होगी. इस पैकेज के जरिए आईआरसीटीसी श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और पहलगाम की खूबसूरत वादियों की सैर करा रहा है.

यह हवाई टूर मुंबई से शुरू होगा. पर्यटकों को इन सभी स्थानों का भ्रमण कराने के बाद वापस फ्लाइट से मुंबई ले लाया जाएगा. यह टूर पैकेज 6 दिन और 5 रातों का है. यह यात्रा नियमित अंतराल पर कराई जा रही है. इस पैकेज के लिए यात्रा 5 सितंबर, 19 सितंबर और 10 अक्टूबर को शुरू होगी. इनमें से आप कोई भी तारीख चुन सकते हैं.

Kashmir- The Heaven on Earth is a mesmerizing place to unwind from stress & enjoy the landscape. Book IRCTC air tour package of 6D/5N starting at ₹35,900/-pp*. Book on https://t.co/rzjnnTPhRb@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 20, 2022