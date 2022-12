IRCTC Tour Package: काशी, गया और पुरी घूमने का मौका, ₹17,655 में 8 दिन सैर कराएगा आईआरसीटीसी

नई दिल्ली. अगर आप मशहूर तीर्थ स्थलों में घूमने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको काशी, बैद्यनाथ धाम, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और गया घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज की शुरुआत नई दिल्ली से होगी.

आईआरसीटीसी ने इस ट्रेन टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 7 रात और 8 दिनों की होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी. ये एयर टूर पैकेज 25 जनवरी, 2023 से शुरू हो रहा है. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए यात्री दिल्ली, गाजियाबाद, टूंडला, अलीगढ़, इटावा, कानपुर और लखनऊ स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Take the pilgrim tour; delve into spirituality with Sri Jagannath Yatra by Bharat Gaurav Tourist Train covering Puri, Gaya, Kashi & more. Book on https://t.co/mc79d9tw9j@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

