IRCTC Tour Package: पुरी, गंगासागर और कामाख्या मंदिर के दर्शन कराएगी स्पेशल ट्रेन, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा स्वदेश दर्शन विशेष पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन (Swadesh Darshan Tourist Train) से यात्रा करने वाले लोगों को जगन्नाथ पुरी (Puri), गंगापुर (Gangasagar) और कामाख्या मंदिर (Kamakhya Mandir) के दर्शन करवाए जाएंगे.

यह स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर, 2022 को इंदौर से रवाना होगी. पैकेज के खर्च की बात करें तो आपको प्रति व्यक्ति 16,950 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को 9 रात और 10 दिनों की यात्रा कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में यात्री इंदौर, रानी कमलापति और जबलपुर स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. नॉन एसी स्टैंडर्ड होटल में ठहरने और स्थानीय सैर के लिए टूरिस्ट बसों की भी सुविधा दी जाएगी.

Take the mesmerizing journey with IRCTC’s Swadesh Darshan train tour package covering Puri, Gangasagar, Rani Kamlapati & more for 10D/9N starts at ₹16,950/- pp* onwards. For details, visit: https://t.co/ejUjwCbWlt @amritmahotsav #AzadiKiRail

