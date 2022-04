चार धाम यात्रा के लिए IRCTC लाया शानदार पैकेज, 11 दिन के टूर में ट्रेन ट्रैवल समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. अगर आप गर्मी की छुट्टियों में चार धाम (Char Dham) यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको चार धाम (Char Dham) के दर्शन करने का मौका मिल रहा है.

कितने का है यह टूर पैकेज

इस टूर पैकेज के दौरान केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आदि को कवर किया जाएगा. 10 रात और 11 दिन के इस टूर पैकेज के लिए यात्रियों को कम से कम 58220 रुपये खर्च करने होंगे.

कैटेगरी किराया

अडल्ट ऑन सिंगल ऑक्यूपेंसी- 76590

अडल्ट ऑन डबल ऑक्यूपेंसी- 60200

अडल्ट ऑन ट्रिपल ऑक्यूपेंसी- 58220

Take the tour to Char Dham yatra & experience the divinity & spirituality with IRCTC’s Tourism air tour package of 11D/10N starting from ₹58220/- pp*. Visit – https://t.co/66jnJICab7 @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 14, 2022