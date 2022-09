IRCTC Tour Package: करना चाहते हैं 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, आईआरसीटीसी के इस शानदार पैकेज का उठाएं लाभ

गोरखपुर. अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया है. आईआरसीटीसी के इस रेल टूर पैकेज में आप बहुत कम पैसों में 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं. इस पैकेज के जरिए आपको ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने का मौका मिलेगा. यह पूरी यात्रा 7 रात और 8 दिन को होगी. इस पूरे पैकेज में एक व्यक्ति को कुल 15,150 रुपये चुकाने होंगे.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए देश के अलग-अलग 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका मिलेगा. पर्यटकों के बजट को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच लगाए जाएंगे. इस ट्रेन टूर पैकेज की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होगी. गोरखपुर के साथ-साथ इस ट्रेन में पर्यटक वाराणसी, प्रयागराज संगम, लखनऊ और वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Pay homage at #India’s most sacred temples with #IRCTCTourism’s 8D/7N Jyotirling Yatra. All-incl. tour package starts at Rs. 15,150/-pp* only. Hurry! Book today on https://t.co/KS9yAiwzGL *T&C Apply@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 18, 2022