IRCTC Tour Package: महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा आईआरसीटीसी, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया है. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में आप बहुत कम पैसों में 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं. इस पैकेज के जरिए आपको ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत भुवनेश्वर से होगी. यह टूर 23 फरवरी, 2023 को शुरू होगा. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह पूरा पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस दौरान इंदौर, महेश्वर, मांडू, ओंकारेश्वर और उज्जैन घूमने का मौका मिलेगा.

पैकेज की शुरुआती कीमत 32,399 रुपये

टूर पैकेज के लिए टैरिफ अलग-अलग होगा. यह पैसेंजर द्वारा चुनी गई ऑक्‍यूपेंसी के मुताबिक होगा. पैकेज की शुरुआत 32,399 रुपये प्रति व्यक्ति से होगी. कंफर्ट क्लास में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च 32,399 रुपये है. डबल ऑक्यूपेंसी पर 33,995 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च है. वहीं सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 44,245 रुपये है. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 29,210 रुपये चार्ज है. इसके अलावा 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 28,765 रुपये खर्च आएगा.

Explore Ujjain, Omkareshwar, Maheshwar & more with IRCTC’s Jyotirlingas of Madhya Predesh starting from ₹ 32399/- onwards pp*. For details, visit https://t.co/PHHXNnGU1N@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 13, 2022