सर्दियों में देखनी है कश्मीर की बर्फ, हमारी बात मानेंगे तो आसान हो जाएगा धरती के स्वर्ग का सफर, ऐसे करें बुकिंग

नई दिल्ली. कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. हर साल लाखों की संख्या में सैलानी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने आते हैं. अगर आप भी यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के जरिए आप बेहद कम पैसों में श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की सैर कर सकते हैं.

इस पैकेज में आपकी यात्रा विशाखापत्तनम से शुरू होगी. यह टूर पैकेज हवाई जहाज के माध्यम से संचालित होगा जिसमें आपको आने-जाने दोनों के लिए फ्लाइट की टिकट मिलेगी. 5 रात और 6 दिन के इस पैकेज में आपको रहने खाने के साथ ही कई सुविधाएं मिलेंगी. इस पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. इस पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर कर सकते हैं.

Experience the scintillating beauty of Kashmir with IRCTC’s Kashmir tour package starting from ₹39120/- onwards pp*. For details, visit https://t.co/Pl3VcXy38e@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 22, 2022