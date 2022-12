IRCTC Tour Package: नए साल पर करें गंगटोक और पेलिंग की हसीन वादियों की सैर, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. नए साल के मौके पर अगर कम पैसे में आप कहीं घूमना चाहते हैं, तो नॉर्थ-ईस्‍ट का गंगटोक और पेलिंग एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) 4 रात और 5 दिन का टूर पैकेज ऑफर कर रहा है जिसमें आप गंगटोक और पेलिंग की सैर कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 5 रात और 6 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत कोलकाता से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा होटल में ठहरने की सुविधा भी दी जाएगी.

Gangtok & Pelling is one of the adventurous places & full of local attractions that you must visit. Book the IRCTC’s Lost Kingdom package on https://t.co/8qEsquCyWN@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 1, 2022